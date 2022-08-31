Армения продолжает минный террор

БАКУ /Trend/ - В Лачине обнаруживаются в большом количестве мины типа PMN-Э.

Как сообщает Trend, согласно информации министерства обороны Азербайджана и Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана, только с 15 по 31 августа текущего года на территории Лачинского района обнаружено 1 318 мин типа PMN-Э , которые были произведены в Армении после 44-дневной войны в 2021 году.

Отметим, что в соответствии с международным гуманитарным правом Оттавский договор, принятый в 1997 году, запрещает производство, хранение, транспортировку и использование противопехотных мин.

Кроме того, Армения, устанавливая противопехотные мины на территориях Азербайджана, нарушает требования протокола Приложения I к Женевским конвенциям 1949 года, демонстрируя неуважение к международному сообществу.

Массовое минирование является проявлением осуществляемого Арменией минного террора. Все это представляет собой преднамеренное преступление против мира и безопасности в регионе, окружающей среды и является наглядным показателем враждебных намерений Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)