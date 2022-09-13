ВС Армении совершили масштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях

БАКУ/Trend/- Вооруженные силы Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Trend.

"Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения в разных направлениях, используя горный рельеф местности и имеющиеся долинные бреши.

В результате принятых нашими подразделениями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел боевые столкновения.

Некоторые позиции, укрытия и базы азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов были обстреляны из различных видов оружия, в том числе минометами подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус. Как следствие, есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, а также обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских лиц, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, решительные ответные меры предпринимаются подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на этом направлении.

Принимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов боевых столкновений.

Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

"В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций азербайджанской армии в этих районах различными видами оружия, носили интенсивный и систематический характер. В то же время, наблюдалось сосредоточение Арменией наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границ Азербайджана.

Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Такими действиями Армения также стремится затормозить реализацию Азербайджаном крупномасштабных гражданских инфраструктурных проектов в освобожденных от оккупации приграничных районах и сохранить атмосферу напряженности у границ Азербайджана.

Еще раз заявляем, что всю ответственность за провокацию, столкновения и потери несет военно-политическое руководство Армении.

До сведения общественности будет доведена информация о ситуации", - говорится в сообщении.