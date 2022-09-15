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"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)

Политика Материалы 15 сентября 2022 13:56 (UTC +04:00)
"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Как сказал касательно несправедливых притязаний армян на Карабах Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "Железный кулак" на месте.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, выступая на мероприятии в посольстве по случаю 104-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации, передает в четверг Trend.

Он отметил, что благодаря доблестным солдатам была одержана великая победа в 44-дневной войне, Карабах был освобожден от почти 30-летней армянской оккупации.

"У нас и сегодня есть шехиды, отдавшие жизнь за Родину. Да упокоит Аллах душу каждого из них", - сказал Багчи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)
"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)
"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)
"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)
"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)
"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)
"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)
"Железный кулак" Азербайджана на месте - посол Турции (ФОТО)
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