Будет создана комиссия в связи с восстановлением озера Гаджигабул

БАКУ /Trend/ - Для проведения работ в связи с оценкой текущего состояния и восстановлением озера Гаджигабул будет создана комиссия в составе членов парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос включен в ходе сегодняшнего заседания в план работы комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии на осенней сессии.

В целом в план работы включены:

- организация мероприятий по управлению отходами на Сураханском полигоне в рамках "Национальной стратегии по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы";

- организация комиссии из членов комитета в связи с оценкой текущего состояния и восстановлением озера Гаджигабул;

- проведение слушаний о влиянии глобального изменения климата на Азербайджан;

- организация обсуждений по вопросам, связанным с питьевой и оросительной водой, качеством воды и технологиями ее очистки;

- обсуждения, связанные с созданием зоны "зеленой энергии", применением возобновляемых источников энергии на основе принципов "зеленого" энергетического пространства во всех секторах экономики и другие вопросы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)