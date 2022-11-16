НПО Азербайджана обратились к спецпредставителю генсека ООН в связи с привлечением Арменией детей к военным операциям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Неправительственные организации, действующие в Азербайджане, направили обращение специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамба о привлечении Арменией лиц, не достигших 15-летнего возраста, к военным действиям, и их воспитании в духе азербайджанофобии, сообщает в среду Trend.

Выражен протест против привлечения детей непосредственно к военным действиям со стороны Армении во время второй Карабахской войны, а также к военным учениям такими военными организациями, как VOMA, POGA и Mets Tiqran.

В заявлении отмечается, что армянская сторона, привлекая к военным действиям детей в возрасте до 15 лет, грубо нарушает не только соответствующие пункты Женевской конвенции, но и статью 38 Конвенции о правах ребенка, принятую на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года.

Также подчеркивается, что открытое вовлечение Арменией детей в военные действия и учения еще раз свидетельствует о том, что данное государство препятствует установлению прочного мира, прививая ненависть к азербайджанцам вместо деятельности для построения доверия в регионе, не уважает принципы международного права и пренебрегает своими международными обязательствами. Отмечается, что данным действиям должна быть дана правовая оценка в соответствии с международными нормами и принципами.

Заявление подписали 48 НПО Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)