Сенат Франции открыто демонстрирует проармянскую позицию - Джавид Османов

БАКУ /Trend/ - Враждебная и проармянская позиция Франции решительно осуждается азербайджанцами мира.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал депутат Джавид Османов.

Он отметил, что принятая вчера Сенатом Франции резолюция, открыто демонстрирующая проармянскую позицию, еще раз показывает, что Франция продолжает свою предвзятую политику в отношении Азербайджана.

"Эта резолюция противоречит ценностям ЕС в целом. Франция как постоянный член Совета Безопасности ООН и сама проголосовала за 4 резолюции, касающиеся агрессии Армении. Второй момент заключается в том, что ЕС считает Азербайджан самым надежным партнером, Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность Европы. А в резолюции Сената Азербайджан описывают как агрессора. Подобные обвинения Франции против Азербайджана недопустимы", - сказал депутат.

(Перевод: Нубар Кулузаде)