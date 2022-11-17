В Баку проходит XI Азербайджано-российский межрегиональный форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит XI Азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе форума пройдут пять круглых столов на темы «Инструменты поддержки экономического сотрудничества в новую эпоху», «Транспортные коридоры в Азербайджане и России: вызовы и развитие», «Российско-азербайджанское сотрудничество в сфере МСП: цифровая эпоха», «Диалог в аграрной сфере: актуальные вызовы и современные решения», а также круглый стол на тему «Гуманитарное изменение российско-азербайджанского союзничества».

По итогам форума пройдет пленарное заседание, где выступят премьер-министры Азербайджана и России - Али Асадов и Михаил Мишустин.

Ожидается также подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Организаторами мероприятия выступают министерство экономики Азербайджана и министерство экономического развития России.