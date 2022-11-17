Глава МИД Азербайджана встретился с послом Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии Николая Янкова в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили в четверг Trend в МИД, министр поблагодарил посла за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Он отметил, что существующие между двумя странами политические связи на высоком уровне сопровождаются динамичным развитием и в экономической сфере.

Посол Николай Янков отметил, что отношения сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией успешно развиваются в условиях дружбы и взаимного доверия. В частности, было подчеркнуто значение контактов между Азербайджаном и Болгарией, число которых в последнее время возросло, в частности визита Президента Ильхама Алиева в Софию 1 октября текущего года в связи с церемонией открытия газового интерконнектора Греция-Болгария. Посол отметил, что Азербайджан является надежным партнером для Болгарии.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в ряде сфер двусторонних отношений, в том числе в энергетическом, торгово-экономическом, информационном, транспортно-транзитном направлениях.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, шагах, предпринимаемых правительством Азербайджана в направлении миростроительства.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)