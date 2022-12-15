До конца этого месяца будет проведен очередной раунд переговоров с Арменией - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - До конца этого месяца будет проведен очередной раунд переговоров с Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"С первого дня инициатором мирного соглашения была азербайджанская сторона", - сказал министр.

Он отметил, что все инициативы были со стороны Азербайджана.

"Открытость Азербайджана к диалогу еще раз свидетельствует о поддержке решения вопросов в условиях сотрудничества. Этот подход Азербайджан продемонстрировал и ранее. В процессе строительства дороги, являющейся альтернативой Лачинской дороге, были контакты с местным армянским населением и учтен ряд их просьб”, - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)