Обсуждена работа, проделанная за год органами прокуратуры Нахчывана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание коллегии, посвященное работе, проделанной за прошлый год органами прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в сфере надзора за исполнением законов, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, выступая на заседании коллегии со вступительной речью, прокурор Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиев отметил, что учреждение полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике согласно соответствующему указу главы азербайджанского государства, проводимые структурные реформы откроют широкие возможности для органов прокуратуры организовать свою деятельность на уровне современных требований. Затем он подробно проинформировал о проделанной за прошедший год работе.

Выступая на заседании коллегии, заместитель прокурора Нахчыванской Автономной Республики Санан Пашаев отметил, что мудрая политика, проводимая Президентом Азербайджана, Победоносным Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, успешно продолжающим национальную стратегию развития, определенную общенациональным лидером азербайджанского народа, великим лидером Гейдаром Алиевом, осуществляемые реформы, отвечающие вызовам современности, обеспечивают защиту прав и свобод граждан страны, способствуют укреплению законности, правопорядка в обществе, совершенствованию механизма государственного управления. В результате внимания и заботы главы государства, наряду с другими структурами и сферами, в органах прокуратуры Азербайджана также наблюдаются заметные изменения в областях совершенствования управления, повышения прозрачности, усиления борьбы с коррупцией, обеспечения оперативности в области защиты прав и свобод человека. В качестве одного из этапов работы в этой сфере распоряжением главы государства от 10 июня 2020 года была утверждена новая структура Генеральной прокуратуры Азербайджана, отвечающая современным требованиям, после чего была сформирована также новая структура прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, являющейся составной частью прокуратуры Азербайджана.

В ходе заседания коллегии прокуроры Шарурского, Бабекского и Джульфинского районов НАР выступили с докладами о проделанной работе.

Члены коллегии высказали свои предложения, выступили с докладами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)