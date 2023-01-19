Президент Ильхам Алиев: Самая дружная обстановка во всем мире - это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Самая дружная обстановка во всем мире - это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 19 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«В ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Мы надеемся, что эта свободная зона станет местом производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции. Безусловно, улучшение бизнес-климата является одним из главных факторов успеха, ведь все страны мира, даже самые развитые, нуждаются в дополнительных инвестициях. Одного бизнес-климата недостаточно. Отношения между странами – это действительно уникальная ситуация; самая дружная обстановка во всем мире - это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения», - сказал глава государства.

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