Глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - В результате самопожертвования наших шехидов в каждом уголке Азербайджана развевается наш трехцветный флаг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"С глубоким уважением и почтением преклоняемся перед светлой памятью героев-шехидов, павших за свободу и независимость Азербайджана", - отметил министр.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии и сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национальноосвободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении к Карабаху, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением. Сразу же после трагических событий, 21 января 1990 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев, демонстрируя свою солидарность с азербайджанским народом в Постоянном Представительстве Азербайджана в Москве, резко осудил это преступление, совершенное против азербайджанского народа, и потребовал политико-правовой оценки этой резни и наказания виновных. На специальном заседании Милли Меджлиса (Парламента), состоявшемся в феврале 1994 года, зверское убийство невинных людей 20 января 1990 года было оценено как военная агрессия и преступление, а в марте 1994 года было принято постановление «О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года». 20 января - объявлен Национальным днём траура.