Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Решительно осуждаем теракт против посольства Азербайджана в Иране и требуем наказания виновных - Али Ализаде

Политика Материалы 27 января 2023 15:40 (UTC +04:00)
Решительно осуждаем теракт против посольства Азербайджана в Иране и требуем наказания виновных - Али Ализаде

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем теракт против посольства Азербайджана в Иране и требуем наказания виновных.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации в социальной сети посла Азербайджана в Иране Али Ализаде.

"В результате нападения на посольство Азербайджана погиб сотрудник посольства Орхан Аскеров, два сотрудника ранены. Разделяя эту боль, выражаю глубокие соболезнования членам семьи Орхана Аскерова от себя и от имени сотрудников нашего посольства, желаю скорейшего исцеления раненым. Дипломатические представительства неприкосновенны, и их охрана должна быть полностью обеспечена принимающим государством", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости