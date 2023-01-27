Иран сделал провокационное «предупреждение» Азербайджану до нападения на посольство в Тегеране

БАКУ/Trend/- Сегодня утром было совершено вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое унесло жизнь одного сотрудника дипмиссии, двое были ранены.

Данный теракт произошел на фоне обострения отношений ввиду антиазербайджанской кампании в Иране.

За две недели до нападения Бригадный генерал Алиреза Тане из Корпуса стражей исламской революции иранских вооруженных сил выступил с угрожающими высказываниями в адрес Азербайджана, отметив, что

Азербайджан получит «решительную реакцию» в случае, если страна предпримет какие-либо шаги против Исламской Республики.

«Азербайджанская Республика должна знать, что Исламская Республика Иран, как сильная страна в регионе, никогда не допустит, чтобы ее границы подвергались опасности», — сказал он.

Тане добавил, что любой шаг, направленный на то, чтобы «поставить под угрозу Иран и соседние с ним регионы, получит решительный ответ со стороны иранских военных.»

Стоит отметить, что до этого КСИР два раза выставлял видео, в которых вопреки международным нормам, использовал детей-солдатов как инструмент для провокаций против Азербайджана.

К тому же, как известно, виновником сегодняшнего теракта в посольстве Азербайджана является Ясин Гусейнзаде, гражданин Ирана, и есть подозрения, что он связан со спецслужбами Ирана, прежде всего с КСИР.