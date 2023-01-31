Теракт в посольстве Азербайджана в Иране - это попытка помешать процессу нормализации в регионе - иностранные эксперты

БАКУ /Trend/ - Иностранные эксперты и журналисты расценивают теракт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, как попытку помешать процессу установления мира и нормализации в регионе.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, британский журналист и эксперт Нэл Ватсон, генеральный директор Дипломатического центра Dona Gracia Рейчел Авраам, директор Международного совета по дипломатии и диалогу (İCDD) во Франции Эрик Гозлан, президент Бразильской ассоциации журналистов по международным отношениям Фабиана Джейхан осудили этот теракт и выразили соболезнования семье погибшего в результате этого преступления начальника службы безопасности посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова.

Нэл Ватсон считает, что Иран против любой перспективы нормализации азербайджано‒армянских отношений, поскольку это сделает Азербайджан еще сильнее в регионе. Иранский режим также против азербайджано‒турецкого союза и сильных азербайджано-израильских связей

"Иран не уважает международные законы и организации", ‒ сказал он.

Рэйчел Авраам отметила, что это ужасное нападение - еще один пример того, что Иран является покровителем терроризма.

"Иран совершил нападение на американское посольство в 1979 году, на посольство Израиля в Аргентине в 1992 году, а в 2023 году – на посольство Азербайджана", - сказала она.

Эрик Гозлан отметил в свою очередь, что к террору прибегают не имеющие аргументов и отказывающиеся от мира.

Он добавил, что некоторые люди не хотят мира на Кавказе, и произошедшее, прежде всего, указывает на участие Ирана в этом.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)