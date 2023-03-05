Омбудсмен Азербайджана прокомментировала сегодняшнюю провокацию Армении

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала сегодняшнюю военную провокацию, совершенную армянской стороной на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

Об этом в воскресенье сообщили Trend в аппарате омбудсмена.

"Сегодня утром по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу армянской стороной была предпринята попытка переброски вооружения и боеприпасов, личного состава, в том числе мин, на территорию Азербайджана, где временно находится миротворческий контингент Российской Федерации. В результате обстрела с противоположной стороны военнослужащие азербайджанских вооруженных сил были убиты и ранены, а транспортные средства, осуществляющие незаконные военные перевозки, были остановлены и проверены подразделениями азербайджанской армии.

Мы решительно осуждаем такие провокационные действия Армении, противоречащие положениям трехстороннего закона заявления от 10 ноября 2020 года, которые ведут к грубым нарушениям прав людей на жизнь, охрану здоровья, а также других фундаментальных прав, к созданию новых очагов конфликтов в регионе, и к прекращению переговоров, направленных на обеспечение прочного мира. Требуем от противоположной стороны уважать международно признанную территориальную целостность Азербайджана.

Считаем, что выполнение пунктов трехстороннего заявления, подписанного между сторонами, должно быть безоговорочно и в полном объеме обеспечено, незаконные армянские вооруженные формирования должны быть как можно скорее выведены с территории нашей страны, безопасность граждан Азербайджанской Республики должна быть обеспечена.

В целях защиты жизни и здоровья людей, предотвращения дальнейших провокаций, представляющих угрозу миру, принимая во внимание, что единственной дорогой, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом Азербайджана и Республикой Армения, является дорога Ханкенди-Лачин, категорически не должно допускаться осуществление перевозок военного и иного назначения по другим возможным маршрутам.

С учетом того, что факты перевозки оружия, боеприпасов, другой военной техники, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район были установлены и ранее, и мы неоднократно обращались с соответствующими заявлениями в международные организации по этому поводу. Но несмотря на все предупреждения, провокации продолжаются, и существует серьезная угроза жизни и здоровью людей. Требуем создания соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди на государственной границе Азербайджана.

В то же время, еще раз обращаясь к международным и региональным организациям, омбудсменам и национальным правозащитным учреждениям зарубежных стран, призываем выразить решительную реакцию на нарушения прав человека, совершаемые Арменией в регионе, и предотвратить такие действия, которые угрожают устойчивому миру и развитию в регионе, нормам и принципам международного права", - отметила Сабина Алиева.