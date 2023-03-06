Азербайджан оказал Турции всемерную поддержку - Реджеп Шекер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал страной, оказавшей поддержку Турции с момента распространения информации о землетрясении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал член Великого Национального собрания Турции Реджеп Шекер на заседании комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья, которая проходит в Баку.

Он отметил, что Азербайджан оказал всемерную поддержку.

"Азербайджанский народ направил помощь своим турецким братьям. Это еще раз продемонстрировало братство Турции и Азербайджана. Выражаем благодарность нашим азербайджанским братьям",- сказал Шекер.

(Перевод: Фидан Мустафаева)