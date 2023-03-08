Роль Азербайджана в вопросах международной политики будет возрастать - Борис Тадич

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана в вопросах международной политики будет возрастать.

Как передает Trend, об этом в среду сказал бывший президент Сербии Борис Тадич в рамках пресс-конференции, приуроченной к Х Глобальному Бакинскому форуму.

"Важность Азербайджана не ограничивается вопросами энергетической безопасности. Ключевую роль Азербайджан так же играет в таком важном сегодня вопросе, как продовольственная безопасности. В этой связи роль страны также будет продолжать расти", - сказал он.

Тадич подчеркнул, что в то время, когда Центр Низами Гянджеви только зарождался, в некоторых европейских странах еще не было полного понимая возрастающей роли Азербайджана. Сегодня же, влияние страны на глобальной арене неоспоримо.

X Глобальный Бакинский форум, на котором будет обсуждаться тема "Мир сегодня: вызовы и надежды", запланирован на 9-11 марта в Баку.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.