Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для Европейского Союза - Олаф Шольц

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский Союз хотят более тесно сотрудничать в рамках Восточного партнерства, и на встрече мы также обсудили вопрос возможности этого, в основном с учетом наших двусторонних экономических отношений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 14 марта Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

«Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для Европейского Союза. Страна имеет большой потенциал для поставок энергии как в Германию, так и в Евросоюз, Азербайджан может внести свой вклад. В то же время темой нашего сотрудничества является и возобновляемая энергия», - отметил Канцлер ФРГ.