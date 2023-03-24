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МИД Азербайджана ответил на провокационные заявления Пашиняна

Политика Материалы 24 марта 2023 10:33 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана ответил на провокационные заявления Пашиняна

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БАКУ/Trend/ - Чтобы достичь мирного договора, Армения должна вести переговоры добросовестно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в ответ на твит премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"В нашем регионе должно преобладать уважение к территориальной целостности и суверенитету, и любая эскалация должна решаться на основе норм и принципов международного права. Международное сообщество поддерживает этот нарратив", - написал он.

Отметим, что ранее Пашинян написал на своей странице в Twitter, что будет мирный договор между Арменией и Азербайджаном, и он будет основан на совместных официальных заявлениях, принятых на высшем уровне.

"Новой эскалации не будет! Международное сообщество должно решительно поддержать этот нарратив", - написал Пашинян.

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