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Будет учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева"

Политика Материалы 30 марта 2023 12:36 (UTC +04:00)
Будет учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева"

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Будет учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики - "100-летие Гейдара Алиева".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству было предложено внести изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Отметим, что 10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого азербайджанского государства, видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева. Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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