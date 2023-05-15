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Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)

Политика Материалы 15 мая 2023 13:35 (UTC +04:00)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Виндзорском замке Великобритании в рамках традиционного Виндзорского Королевского конного шоу (Royal Windsor Horse Show) представлен азербайджанский павильон.

Как сообщили Trend в понедельник в Фонде Гейдара Алиева, конное шоу проводится в парке Виндзорского замка ежегодно, начиная с 1943 года. На мероприятии нашу страну представила Федерация конного спорта, в течение 4 дней состоялись выступления с участием карабахских скакунов и национального танцевального коллектива.

В этом году в рамках мероприятия также впервые при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках конного шоу был создан павильон Азербайджана. В павильоне представлены история, культура Азербайджана, богатые туристические возможности страны, сувениры различных азербайджанских брендов, образцы продукции азербайджанского производства.

Занявшие центральное место в павильоне изображения карабахских скакунов и фотовыставка, посвященная соревнованиям по игре човган, а также образец скульптуры "Челеби", автором которой является Мушфиг Гейдаров, были встречены с большим интересом. В центре внимания посетителей были и музыкальные инструменты, на которых исполняется мугам - жемчужина азербайджанской музыки, старинная медная и гончарная посуда, национальные костюмы, образцы ковроткачества. В павильоне также были представлены различные издания Фонда Гейдара Алиева.

Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)
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