Фонд Гейдара Алиева представил азербайджанский павильон на Royal Windsor Horse Show (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Виндзорском замке Великобритании в рамках традиционного Виндзорского Королевского конного шоу (Royal Windsor Horse Show) представлен азербайджанский павильон.

Как сообщили Trend в понедельник в Фонде Гейдара Алиева, конное шоу проводится в парке Виндзорского замка ежегодно, начиная с 1943 года. На мероприятии нашу страну представила Федерация конного спорта, в течение 4 дней состоялись выступления с участием карабахских скакунов и национального танцевального коллектива.

В этом году в рамках мероприятия также впервые при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках конного шоу был создан павильон Азербайджана. В павильоне представлены история, культура Азербайджана, богатые туристические возможности страны, сувениры различных азербайджанских брендов, образцы продукции азербайджанского производства.

Занявшие центральное место в павильоне изображения карабахских скакунов и фотовыставка, посвященная соревнованиям по игре човган, а также образец скульптуры "Челеби", автором которой является Мушфиг Гейдаров, были встречены с большим интересом. В центре внимания посетителей были и музыкальные инструменты, на которых исполняется мугам - жемчужина азербайджанской музыки, старинная медная и гончарная посуда, национальные костюмы, образцы ковроткачества. В павильоне также были представлены различные издания Фонда Гейдара Алиева.