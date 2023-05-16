Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан преодолел множество трудностей и стал сильным государством - Владимир Орлич

БАКУ /Trend/ - Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан преодолел множество трудностей и стал сильным государством.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Национальной ассамблеи Сербии Владимир Орлич на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Гейдар Алиев в короткие сроки смог привнести новую политическую культуру.

"Под его руководством Азербайджан преодолел множество трудностей и превратился в сильное государство", - сказал Орлич.

По его словам, Сербия и Азербайджан занимают одинаковую позицию в отношении защиты территориальной целостности и обеспечения суверенитета.

"Мы придерживаемся принципов международного права. Между Азербайджаном и Сербией существуют крепкие отношения дружбы. Сербия рада успехам Азербайджана. Успехи наших друзей радуют нас", - добавил он.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателя парламентов стран, представители 4 международных организаций.