Деятельность Гейдара Алиева внесла большой вклад в единство тюркского мира - Мехмет Сурейя Эр

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев имеет беспрецедентные заслуги перед азербайджанским государством и народом, а также внес большой вклад в единство, солидарность всего тюркского мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Гейдар Алиев прилагал неустанные усилия во имя единства тюркских стран.

Мехмет Сурейя Эр подчеркнул, что развитие сотрудничества Азербайджана с другими тюркскими государствами, являвшееся одним из важнейших направлений политического курса Гейдара Алиева, занимает исключительное место во внешней политике страны.

"Успешные результаты его целенаправленной деятельности стали импульсом для дальнейших шагов в этом направлении", - отметил он.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что парламентская дипломатия вносит свою лепту в дальнейшее углубление развития связей между тюркскими государствами, добавил генеральный секретарь ТюркПА.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.