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Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ постконфликтную ситуацию в регионе

Политика Материалы 21 июня 2023 15:09 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ постконфликтную ситуацию в регионе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как передает в среду Trend, об этом глава МИД сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Был рад встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в рамках конференции, посвященной восстановлению Украины. Мы обсудили повестку азербайджано-македонских двусторонних отношений, сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в нашем регионе", - говорится в публикации.

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