Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ постконфликтную ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как передает в среду Trend, об этом глава МИД сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Был рад встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в рамках конференции, посвященной восстановлению Украины. Мы обсудили повестку азербайджано-македонских двусторонних отношений, сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в нашем регионе", - говорится в публикации.