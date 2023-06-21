Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ текущее состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - 21 июня 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии и действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, вопросы повестки ОБСЕ, а также текущее состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и двусторонних встреч на разных уровнях для развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи также была предоставлена информация об усилиях Азербайджана по преодолению последствий прошлого конфликта, о его приоритетах в работе по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции. Было доведено до внимания мнение нашей страны о нормализации отношений с Арменией на межгосударственном уровне с подписанием являющегося главной целью мирного соглашения. Также была предоставлена информация о препятствиях и военно-политических провокациях Армении, наносящих удар по этим усилиям. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.