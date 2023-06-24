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Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)

Политика Материалы 24 июня 2023 18:57 (UTC +04:00)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса посетили село Агалы в Зангилане, сообщает в субботу Trend.

Им была предоставлена подробная информация о внедренной здесь концепции “умное село”.

Было отмечено, что на сегодня в селе проживает 420 человек.

Дипломаты также побеседовали с жителями села.

Напомним, что сегодня представители дипломатического корпуса отправились в Лачин.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

Дипломаты уже ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, а также посетили первые жилые кварталы и увиделись с жителями города.

Затем состоялось посещение площади Флага, улицы Гейдара Алиева и бульвара в Лачине.

Кроме того, дипломаты посетили село Забух.

Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)
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