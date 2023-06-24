Представители дипкорпуса посетили "умное село" Агалы (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса посетили село Агалы в Зангилане, сообщает в субботу Trend.
Им была предоставлена подробная информация о внедренной здесь концепции “умное село”.
Было отмечено, что на сегодня в селе проживает 420 человек.
Дипломаты также побеседовали с жителями села.
Напомним, что сегодня представители дипломатического корпуса отправились в Лачин.
В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.
Дипломаты уже ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, а также посетили первые жилые кварталы и увиделись с жителями города.
Затем состоялось посещение площади Флага, улицы Гейдара Алиева и бульвара в Лачине.
Кроме того, дипломаты посетили село Забух.