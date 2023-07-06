В Европе усиливаются исламофобские тенденции – Джейхун Мамедов

БАКУ /Trend/ - В Европе все больше усиливаются исламофобские тенденции. В ряде стран широкое распространение получает нетерпимое отношение к мусульманам, имеют место случаи сжигания Корана.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов в ходе сегодняшнего заседания внеочередной сессии парламента, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что во главе этих стран стоит Франция.

"Эта страна постоянно пытается обвинить Азербайджан по ряду вопросов. Однако реальность такова, что во Франции, которая считает себя "колыбелью демократии", кости алжирских граждан выставлены в музее. И Франция продолжает эту свою политику совершения жестоких действий против мусульман", - сказал Мамедов.