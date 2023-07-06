МИД Азербайджана и Никарагуа обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - 6 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Роналду Монкада Колиндресом, прибывшим в Азербайджан для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как передает в четверг Trend об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны подробно обсудили будущую деятельность и планы на международных многосторонних платформах, особенно в рамках Движения неприсоединения.

Байрамов выразил благодарность за поддержку инициатив Азербайджана в период председательства Азербайджана в рамках Движения неприсоединения.

Министры выразили согласие на дальнейшее развитие двусторонних отношений между их странами, проведение консультаций между министерствами иностранных дел на регулярной основе.

Министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналду Монкада сказал, что его страна ценит успешное председательство Азербайджана в ДН и глобально значимые инициативы по борьбе с COVID-19, выдвинутые Президентом Азербайджана в качестве председателя ДН.

Стороны обменялись мнениями по текущим вопросам международной повестки, в том числе по региональной ситуации.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения прошло мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".

Выступая вчера на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев сказал, что одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция.

«Управляемые Францией за пределами Европы территории являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий», - заявил глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, Франция должна извиниться за своё колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.

В Бакинской декларации по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения был принят проект Олимпийских и Паралимпийских игр стран-членов Движения неприсоединения, которые пройдут в Париже. Также был принят документ (памятная декларация) по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.