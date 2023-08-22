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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)

Политика Материалы 22 августа 2023 12:24 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице строительстве и благоустройстве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)
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