Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице строительстве и благоустройстве.