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Отношения с Азербайджаном вышли на совершенно новый уровень - Президент Узбекистана

Политика Материалы 22 августа 2023 21:53 (UTC +04:00)
Отношения с Азербайджаном вышли на совершенно новый уровень - Президент Узбекистана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является для нас одной из самых близких стран, с которой отношения вышли совершенно на новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава Узбекского государства подчеркнул, что совершает свой первый государственный визит в Азербайджан. «Потому что на самом деле мы два близких народа, две близкие страны и наши личные отношения вывели наши отношения на совершенно новый уровень. Сегодня народ и в Узбекистане, и в Азербайджане гордится этими отношениями и видит результат наших отношений», - добавил Шавкат Мирзиёев.

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