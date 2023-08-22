Отношения с Азербайджаном вышли на совершенно новый уровень - Президент Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является для нас одной из самых близких стран, с которой отношения вышли совершенно на новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава Узбекского государства подчеркнул, что совершает свой первый государственный визит в Азербайджан. «Потому что на самом деле мы два близких народа, две близкие страны и наши личные отношения вывели наши отношения на совершенно новый уровень. Сегодня народ и в Узбекистане, и в Азербайджане гордится этими отношениями и видит результат наших отношений», - добавил Шавкат Мирзиёев.