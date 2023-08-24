Али Асадов поздравил премьер-министра Украины с Днем независимости

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в связи с Днем независимости страны.

Как сообщили в четверг Trend в Кабинете министров Азербайджана, в письме подчеркивается наличие вековых традиций дружбы и сотрудничества между народами Азербайджана и Украины.

Было отмечено, что нынешний уровень межгосударственных отношений, построенный на этих прочных основах, вызывает удовлетворение, а также выражена уверенность в том, что азербайджано-украинские традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество будут и впредь успешно развиваться и расширяться в интересах двух народов и стран.