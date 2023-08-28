БАКУ /Trend/ - На ППП "Лачин" задержаны трое армян, оскорбивших азербайджанский флаг.

Как сообщает в понедельник Trend, были задержаны три человека, оскорбившие азербайджанский флаг в 2021 году.

Напомним, что в 2021 году в некоторых средствах массовой информации и на различных страницах в социальных сетях были распространены видеозаписи, на которых армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджана.

В связи с этим Генеральным прокурором Азербайджана было начато следствие в рамках уголовного дела по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага или Государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса АР, расследование данного дела поручено следственному управлению прокуратуры.

Азербайджанская сторона неоднократно делала гуманистические заявления о том, что армяне, совершившие правонарушения, могут быть прощены. Предполагается, что Азербайджанское государство в очередной раз проявит гуманистический подход и, учитывая, что задержанные молодые и спортсмены, может быть привлечено к административной ответственности.

В любом случае, на территории Азербайджана не могут проживать люди, оскорбляющие флаг Азербайджана и питающие дух ненависти и вражды к азербайджанцам, они должны быть депортированы в Армению.