Европа намерена активнее взаимодействовать с Азербайджаном - Оливер Вархели

БАКУ /Trend/ - Европа намерена активнее взаимодействовать с Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об написал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели на своей странице в социальной сети X (Twitter) по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Будапеште.

"Было приятно встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Будапеште, чтобы обсудить наши стратегические транспортные и энергетические проекты. Мы намерены активнее взаимодействовать с Азербайджаном", - говорится в публикации.

Отметим, что стороны также обсудили текущий уровень развития отношений в политической, экономической, торговой, транспортной, энергетической безопасности и других сферах.

Байрамов подчеркнул важность меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетическом секторе между Азербайджаном и ЕС, который предусматривает совместную деятельность в области энергетической безопасности, а также развитие альтернативных источников энергии.

Обсуждая инициативы Азербайджана по расширению потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), глава МИД Азербайджана отметил, что открытие всех транспортных маршрутов в регионе, включая Зангезурский коридор, может значительно ускорить этот процесс.