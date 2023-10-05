Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Макрон ведет себя как армянский депутат - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу France 24 (ВИДЕО)

Политика Материалы 5 октября 2023 14:45 (UTC +04:00)
Макрон ведет себя как армянский депутат - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу France 24 (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend - Рьяно защищающий Армению президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как депутат армянского парламента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы "Turkic.World" Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу "France 24", транслируемому на арабском языке.

Он отметил, что Франции до сих пор не удалось урегулировать ни один конфликт.

«Будучи членом Минской группы ОБСЕ, Франция ничего серьезного не сделала для решения конфликта. Азербайджан сам решил свою проблему», - добавил Хафизоглу

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости