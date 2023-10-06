Кабмин Азербайджана издал постановление в связи с окладами военнослужащих Госслужбы спецсвязи

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в заработную плату военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Постановлением вносятся изменения в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 19 марта 2022 года № 106 "Об утверждении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских работников, не являющихся государственными служащими, и сумм окладов военнослужащих соответственно воинским званиям".