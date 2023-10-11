В ОБСЕ представлен отчет о минном терроре против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Варшаве в рамках конференции под названием «Человеческое измерение», организатором которой выступило постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ, состоялось мероприятие на тему «Влияние минной агрессии на права человека».

Как сообщает Trend, модератор мероприятия, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эльшад Искендеров проинформировал участников о том, что во время почти 30-летней оккупации одна десятая часть нашей страны была преднамеренно заминирована армянскими вооруженными силами, было установлено более 1,5 миллиона мин. Э.Искендеров оценил установку новых мин на территории Азербайджана после окончания 44-дневной войны как показатель лицемерности мирной риторики официального Еревана. «Только за последние два года более 300 азербайджанцев стали жертвами минного террора, лишь после краткосрочной антитеррористической операции в Карабахе появилась возможность положить конец этому виду террора», - отметил Э.Искендеров.

На мероприятии с презентацией первого исследования на тему «Разрушительное влияние мин на права человека» выступил президент Федерации прав человека Италии Антонио Станго, который оценил загрязнение карабахских земель минами как гуманитарную трагедию, в результате чего Азербайджан попал во второй ряд среди стран Европы, подвергших минному загрязнению. В аналитической части доклада было подчеркнуто, что в результате 30-летнего минного террора Арменией были грубо нарушены международное гуманитарное право и право справедливости, а также базовые права человека. А.Станго, отметив массовое нарушение прав на здоровье, труд и образование 700 тысяч бывших вынужденных переселенцев, создающее препятствия для их возвращения в свои родные очаги, высказался о необходимости выплаты компенсации гражданам Азербайджана, пострадавшим от минного террора.

Начальник управления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Рамиз Азизов рассказал о проделанных работах, отметив, что к настоящему времени от 30 тысяч противопехотных и 17 тысяч противотанковых мин очищены 2636 гектаров карабахских земель, при этом все это сделано за счет внутренних ресурсов Азербайджана.

Исполнительный директор Европейского фонда LINKS, учредитель региональной кампании «Южный Кавказ без мин» Денис Саммут в своем выступлении отметил, что региональное сотрудничество в области очистки от мин создало исторические возможности для взаимного доверия. Он призвал ЕС проявить эффективную поддержку региону, в частности Азербайджану, в широкомасштабных действиях по очистке мин, что послужит вкладом международных партнеров в обеспечение устойчивого мира в регионе.

Участники мероприятия выступили с инициативой о подготовке доклада с широким участием группы экспертов, в котором нашли бы отражение конкретные предложения и международный механизм по восстановлению прав жертв мин в результате завершившегося армяно-азербайджанского конфликта и о последующем представлении этого доклада в ООН.