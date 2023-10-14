Последняя резолюция и рекомендация ПАСЕ провоцируют Армению к реваншизму против Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 12 октября 2023 г. № 2517 (2023) и рекомендация № 2260 (2023) наряду с явным противоречием нормам и принципам международного права, в частности основным решениям и документам Совета Европы, подтверждающим обязательства всех государств-членов в отношении уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, провоцируют Армению на очередную агрессию и реваншизм против Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно последней резолюции и рекомендации ПАСЕ.

"Искаженное представление событий, приведших к 24-часовым локальным антитеррористическим мероприятиям, положительной оценки двух миссий ООН в регион и Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении и подтверждение того, что Азербайджан не применяет никакого насилия, свидетельствуют об уважении Азербайджана к гуманитарному праву и к местным гражданским лицам армянского происхождения, а также игнорирование необходимых мер, принимаемых нашей страной для предотвращения нарушения прав человека местного гражданского населения армянского происхождения, является показателем давней предвзятости в отношении Азербайджана в рамках ПАСЕ", - отмечено в заявлении ведомства.