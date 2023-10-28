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МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

Политика Материалы 28 октября 2023 14:57 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с трагедией, произошедшей на шахте в этой стране.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"Глубоко потрясены трагическими последствиями взрыва в шахте в Казахстане. Наши мысли и молитвы вместе со скорбящими семьями, братским народом и правительством Казахстана. Азербайджан рядом с Казахстаном", - говорится в публикации.

Напомним, что взрыв произошел в шахте в Карагандинской области Казахстана. На момент взрыва в шахте находились 252 человека. Число жертв достигло 32 человек.

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