Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад

АСТАНА/Trend/ – В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

"Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад", - отметил Президент Ильхам Алиев.