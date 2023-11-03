Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад

Политика Материалы 3 ноября 2023 10:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

АСТАНА/Trend/ – В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

"Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости