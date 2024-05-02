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Назначен дополнительный рейс по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)

Общество Материалы 2 мая 2024 19:09 (UTC +04:00)
Назначен дополнительный рейс по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Учитывая растущий пассажирский спрос в выходные дни, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЖД, поезда, следующие по маршруту Баку-Габала-Баку, также готовы к обслуживанию пассажиров каждые выходные.

"Купить билеты можно в кассах железнодорожного вокзала, на сайте www.ady.az или через приложение "ADY Mobile", - говорится в сообщении ЗАО.

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Назначен дополнительный рейс по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
Назначен дополнительный рейс по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
Назначен дополнительный рейс по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
Назначен дополнительный рейс по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)
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