Назначен дополнительный рейс по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая растущий пассажирский спрос в выходные дни, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЖД, поезда, следующие по маршруту Баку-Габала-Баку, также готовы к обслуживанию пассажиров каждые выходные.

"Купить билеты можно в кассах железнодорожного вокзала, на сайте www.ady.az или через приложение "ADY Mobile", - говорится в сообщении ЗАО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!