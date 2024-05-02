Механизм ЕС по корректировке границ выбросов углерода окажет влияние на страны ЦАРЭС - АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) ЕС окажет влияние на страны ЦАРЭС.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

CBAM в настоящее время находится на переходной фазе (октябрь 2023 г. – декабрь 2025 г.), а в 2026 г. он будет распространен на все сектора, охватываемые системой торговли выбросами.

ЕС введет импортные пошлины на углеродоемкую продукцию, цемент и электроэнергию, основанные на выбросах углекислого газа, возникающих при их производстве.

CBAM направлен на согласование глобальных цен на выбросы углерода и ускорение сокращения выбросов во всем мире, сокращение «утечки углерода».

«Это может существенно повлиять на экономики стран-поставщиков ЦАРЭС с более высокой долей углеродоемкого экспорта в Европу, особенно в Центральную и Западную Азию. Политика ценообразования на выбросы углерода действует почти в 40 юрисдикциях. Регион ЦАРЭС будет затронут CBAM. По одному сценарию Китай добьется значительного сокращения выбросов CO2 и внесет свой вклад в глобальное сокращение», - сказал он.

Жуков отметил, что CBAM как в ЕС, так и в странах ОЭСР без установления цен на выбросы углерода в ЦАРЭС приведет к увеличению выбросов во всех странах ЦАРЭС из-за возможной утечки углерода и перемещения перерабатывающего производства в страны ЦАРЭС.

«Для стран ЦАРЭС с высокой интенсивностью выбросов CO2 в добывающих секторах CBAM может создать проблему. CBAM может привести к значительному снижению экспорта и промышленного производства стран ЦАРЭС в секторах, охваченных CBAM», - отметил он.