БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония закрытия VI Форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает Trend, на церемонии выступили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, генеральный директор Туристской организации ООН Зорица Урошевич и директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад.

Министр культуры Адиль Керимли отметил, что состоявшийся форум поспособствует развитию сотрудничества. "Посредством этого форума мы хотели донести до всего мира месседж о том, что через межкультурный диалог можно внести вклад в решение многих вопросов", - сказал министр.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик подчеркнул, что межкультурный диалог имеет большое значение для мира и сотрудничества. "В таком сложном мире сотрудничество и диалог играют важную роль. ИСЕСКО и дальше будет вносить свой вклад в этот диалог. Я благодарю Азербайджан за успешное проведение такого важного форума", - сказал он.

Генеральный директор Туристской организации ООН Зорица Урошевич отметила, что проведенный Азербайджаном Форум является ведущей платформой.

"Мы обсудили ряд вызовов, решений проблем. Туризм является очень важной отраслью. Потому что этот сектор влияет на нашу повседневную жизнь. Я надеюсь, что мы сможем внедрить на практике то, что здесь обсуждалось", - сказала она.

Директор Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Нихал Саад сказала, что темы, обсуждаемые на Форуме, вдохновили всех.

"VI Форум по межкультурному диалогу стал очередным успехом. На форумах обычно озвучиваются вызовы, проблемы. Но на этом Форуме были выявлены проблемы, проведена их диагностика и обсуждены пути решения. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится", - сказала она.

Отметим, что в прошедшем в Баку VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" приняли участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, прошло в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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