МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 8 ноября – Дня Победы

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 8 ноября – Дня Победы.

Как сообщает во вторник Trend, в заявлении говорится:

"8 ноября отмечается День Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, положившей конец почти 30-летнему армяно-азербайджанскому конфликту и оккупации азербайджанских территорий. Благодаря этой Победе, были восстановлены фундаментальные права сотен азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате их изгнания с родных земель. Ценой жизней и крови тысяч азербайджанцев, сегодня созданы возможности для мира и сотрудничества в регионе.

С первых дней своей независимости Азербайджан, подвергшийся политике военной агрессии, оккупации, этнических чисток и геноцида со стороны соседней Армении, столкнувшийся с проблемой около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, постоянно заявлял, что привержен мирному процессу и не примирится с фактом оккупации.

Одним из факторов, обусловивших 44-дневную Отечественную войну, стала имитация ведения переговоров Арменией на протяжении многих лет в расчете сохранить статус-кво. В результате того, что международные посредники закрыли глаза на эту деструктивную деятельность и не приняли адекватных мер, Армения активизировала свою агрессивную политику, военно-политические провокации, выдвинув концепцию "новой войны за новые территории".

Одержав победу в Отечественной войне, Азербайджан обеспечил нормы и принципы международного права, в том числе свою территориальную целостность, суверенитет, неприкосновенность своих границ, тем самым добившись выполнения 4 резолюций Совета Безопасности ООН.

Несмотря на то, что Армения в течение 44 дней совершала военные преступления против азербайджанцев, проживающих на удаленных от линии фронта территориях, в результате единства и солидарности нашего народа, мужества славной азербайджанской армии, возглавляемой победоносным Верховным главнокомандующим, были освобождены Джебраил, Физули, Зангилан. Всего от оккупации было освобождено более 300 населенных пунктов, включая города Губадлы и Шуша.

8 ноября 2020 года от оккупации была освобождена жемчужины азербайджанской истории и культуры - города Шуша. В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября лидерами Азербайджана, России и Армении, выводом вооруженных сил Армении из Кяльбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, наша территориальная целостность была обеспечена.

Сразу после окончания войны и конфликта Азербайджан, выступая с мирной инициативой, придерживаясь своих обязательств, начал активно содействовать нормализации отношений и мирному процессу между двумя странами, проводить широкомасштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях, а также принимать меры по реинтеграции проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество.

Несмотря на это, Армения все же выбрала путь препятствования переговорам по мирному договору. Продолжая военно-политические провокации и минную угрозу, Армения тем самым препятствует мирному процессу, ставит в опасность жизни наших граждан, а также чинит препятствия восстановлению и реконструкции в регионе. Армянская сторона, вопреки своим обязательствам, не только не выводила с территории Азербайджана свои вооруженные силы, являющиеся основным источником угрозы миру и безопасности в регионе, но также продолжала оказывать им материальную и финансовую поддержку, незаконно снабжать оружием, военной техникой и минами. Помимо этого, Армения до сих не передала Азербайджану 8 сел, которые все еще находятся под оккупацией.

Незаконные вооруженные формирования Армении на территории Азербайджана, игнорирующие предупреждения Азербайджана на всех уровнях и платформах, усилили свои провокации в сентябре текущего года и за один день в результате минного взрыва погибли 6 азербайджанских гражданских лиц и полицейских. В ответ азербайджанская сторона в течение 24 часов с 19 по 20 сентября 2023 года провела антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе с целью положить конец существованию армянских незаконных вооруженных формирований и восстановить полный суверенитет на всей своей территории.

В настоящее время, после прекращения существования армянских вооруженных формирований и сепаратистского режима, созданного Арменией на территориях Азербайджана, в регионе имеются широкие возможности для мира и стабильности.

Азербайджан, оставаясь приверженным процессу нормализации отношений между двумя странами, а также реинтеграции проживающих в Карабахе армян, призывает Армению продемонстрировать конструктивную и справедливую позицию в мирном процессе, правильно понять реалии региона.

Армянская сторона должна окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству.

8 ноября - в День Победы мы с глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов, отдавших свои жизни за нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет.

С Днем Победы!".

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