Кадры с тренировок азербайджанских спецназовцев по подготовке к международным учениям (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Мармарис (Турция) проведены подготовительные тренировки к международным учениям "Doğu Akdeniz-2023".
Об этом в понедельник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
Привлеченный к тренировкам личный состав практически выполнил задачи по осмотру захваченного судна и посадке вертолета в тылу условного противника.
Отметим, что в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023", проводимых в Турции, принимает участие группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана.
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