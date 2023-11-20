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Кадры с тренировок азербайджанских спецназовцев по подготовке к международным учениям (ВИДЕО)

Политика Материалы 20 ноября 2023 13:20 (UTC +04:00)
Кадры с тренировок азербайджанских спецназовцев по подготовке к международным учениям (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В городе Мармарис (Турция) проведены подготовительные тренировки к международным учениям "Doğu Akdeniz-2023".

Об этом в понедельник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Привлеченный к тренировкам личный состав практически выполнил задачи по осмотру захваченного судна и посадке вертолета в тылу условного противника.

Отметим, что в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023", проводимых в Турции, принимает участие группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана.

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