Представлен план сёл Гияслы и Салахлы Кенгерли Агдамского района (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - 24 декабря Президент Ильхам Алиев в рамках визита в Агдамский район заложил фундамент нескольких сел, два из которых - Гияслы и Салахлы Кенгерли.

Как сообщает в среду Trend, село Гияслы спроектировано в современном стиле с сохранением исторических традиций. Общая площадь села составляет около 400 га. В селе Гияслы планируется расселить 4 972 человека. Всего в селе планируется построить 1 323 частных дома.

На первом этапе будет построено 656 частных домов для переселения в село 2 546 человек.

В селе Гияслы будет построена школа на 540 ученических мест, два детских сада на 180 мест и другие социальные объекты.

В целях экономии энергоносителей в селе будет использоваться альтернативная энергетика.

Другое село Агдама - Салахлы Кенгерли имеет общую площадь около 178 гектаров. Там планируется расселить 1 376 человек. Всего по проекту в селе будет построено 418 частных домов (на первом этапе - 150 домов для переселения в село 850 человек).

Также в селе Салахлы Кенгерли будет построена школа на 480 ученических мест, детский сад на 80 мест и другие социальные объекты.

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