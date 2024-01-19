ЦИК Азербайджана подготовила "Памятку на день выборов" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подготовила "Памятку на день выборов" в рамках программы просвещения избирательных субъектов различного статуса в связи с предстоящими президентскими выборами в стране.

Как сообщили в пятницу Trend в ЦИК, в издании представлена информация о всех процедурах дня выборов, включая роль и обязанности членов участковых избирательных комиссий, открытие избирательных участков, мероприятия во время голосования, исключительные обстоятельства в процессе голосования, закрытие избирательных участков, подсчет голосов и заполнение официальных протоколов о результатах голосования.

Ознакомиться с "Памяткой на день выборов" можно в избирательных комиссиях, а также на официальном сайте ЦИК (www.msk.gov.az).

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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