Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах, передает Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики, которые впервые за период независимости проведены на всей территории страны.

Впечатляющая поддержка избирателей, выраженная в ходе голосования, вновь красноречиво подтвердила сплоченность общества и Ваш высочайший авторитет у народа Азербайджана.

За 20 лет благодаря Вашей решительности, высокой политической культуре и умению слышать голос своего народа построено сильное, независимое государство, с мнением которого считаются в мире. С Вашим именем по праву связаны экономический прогресс и рост благосостояния граждан, укрепление суверенитета и роли Баку на международной арене.

В лице Беларуси Вы имеете надежного друга, разделяющего подходы к построению справедливых и равноправных межгосударственных отношений, укреплению безопасности, диалога и доверия.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и много сил реализовать все задуманное на благо дружественного народа Азербайджана.

Всегда рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле", - говорится в письме.