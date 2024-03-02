Джейхун Байрамов провел обсуждения с генсеком СВМДА

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках участия в III Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщили в субботу Trend в МИД, Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан рассматривает СВМДА как уникальную платформу для диалога и сотрудничества, основывающуюся на комплексе единых норм и принципов.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области окружающей среды и проведения мероприятия СВМДА в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году, говорится в сообщении ведомства.

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