Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак - Самир Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов во время выступления на панельном заседании на тему "Искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и новая парадигма безопасности в эпоху кибервойны" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Соответствующие ведомства сосредоточили свои усилия на кибербезопасности. По мере темпа развития цифровой области, меры кибербезопасности не могут адаптироваться к этому.

Кибератаки растут по всему миру. Нужны специалисты в этой области. Мы тоже сталкиваемся с такими серьезными проблемами. Нам необходимо разработать более гибкие и доступные стратегии. Мы должны присоединиться к международным договорам, соглашениям. Это необходимо для предотвращения кибервойны", - добавил С.Мамедов.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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